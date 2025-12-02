फर्रुखाबाद में बेटी की विदाई के बाद हिसाब को लेकर बवाल, हाथापाई के बाद दंपति ने खा लिया जहर

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बेटी को विदा करने बाद पति ने व्यवहार में आई धनराशि की जानकारी करने के लिए पत्नी से डायरी मांगी। उन्हें छह लोगों का बकाया भुगतान देना था। पत्नी ने डायरी देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

कुछ देर बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो बची हुई जहरीली दवा पति ने भी पी ली। हालत बिगड़ने पर दोनों को स्वजन बरौन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से दोनों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के बाद दोनों की तबियत में सुधार है।

मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव अर्जुन नगला निवासी संतराम राजपूत की बेटी सुषमा की शादी के लिए रविवार को बरात आई थी। सोमवार को सुषमा की विदाई के बाद संतराम ने अपनी पत्नी सुशीला से हिसाब की डायरी मांगी। इस पर दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो हाथापाई की नौबत आ गई।