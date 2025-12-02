फर्रुखाबाद में बेटी की विदाई के बाद हिसाब को लेकर बवाल, हाथापाई के बाद दंपति ने खा लिया जहर
फर्रुखाबाद में बेटी की विदाई के बाद हिसाब को लेकर हुए विवाद में एक दंपति ने जहर खा लिया। हिसाब को लेकर हाथापाई होने के बाद दंपति ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। फिलहात दंपति अस्पताल में भर्ती हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बेटी को विदा करने बाद पति ने व्यवहार में आई धनराशि की जानकारी करने के लिए पत्नी से डायरी मांगी। उन्हें छह लोगों का बकाया भुगतान देना था। पत्नी ने डायरी देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
कुछ देर बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो बची हुई जहरीली दवा पति ने भी पी ली। हालत बिगड़ने पर दोनों को स्वजन बरौन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से दोनों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के बाद दोनों की तबियत में सुधार है।
मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव अर्जुन नगला निवासी संतराम राजपूत की बेटी सुषमा की शादी के लिए रविवार को बरात आई थी। सोमवार को सुषमा की विदाई के बाद संतराम ने अपनी पत्नी सुशीला से हिसाब की डायरी मांगी। इस पर दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो हाथापाई की नौबत आ गई।
इससे गुस्साई सुशीला ने घर में रखी गेहूं में कीड़े मारने की दवा पी ली। इससे उनकी हालत बिगड़ी तो संतराम ने भी शीशी में बची हुई जहरीली दवा पी ली। दोनों को स्वजन बरौन स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से रेफर करने के बाद दोनों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहां दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। लोहिया अस्पताल में मौजूद संतराम के बहनोई बदले राजपूत ने बताया कि संतराम व उनकी पत्नी सुशीला के बीच पहले भी विवाद होता रहा है।
उन्होंने पुत्री की शादी कायमगंज क्षेत्र के गांव उलियापुर में की है। डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि दंपती की हालत ठीक है। उन्हें आज ही छुट्टी भी मिल जाएगी।
