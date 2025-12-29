घर में नकब लगाकर घुसे तो पड़ोसी ने मचाया शोर, चोरों ने चलाई गोली और बर्तन छोड़ कर भागे
फर्रुखाबाद के पसियापुर गांव में चोरों ने दो बंद घरों में नकब लगाकर चोरी का प्रयास किया। पड़ोसी के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र हो गए। पीछा करने पर चोरों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। चोरों ने एक मकान में नकब लगा दिया और उसी से सटे दूसरे मकान में भी घुस गए। दोनों घरों में रखी अलमारी व बक्सा तोड़ दिए। आहट होने पर पड़ोस में रह रहा भाई जागा और शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर चोर भागने लगे। ग्रामीणों के पीछा करने पर फायर कर दिया, जिससे सभी लोग रुक गए। चोर बोरी में भरे पीतल के बर्तन छाेड़कर भाग गए।
गांव पसियापुर निवासी जिलेदार व लखमीचंद परिवार सहित हिमांचल प्रदेश के जनपद ऊना में रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों घरों में ताले पड़े हुए हैं।
सोमवार रात चोर दीवार में नकब लगाकर अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी व बक्सों के भी ताले ताेड़े। खटपट होने पर पड़ोस में रह रहे जिलेदार के भाई मनीष जाग गए और उन्होंने शोर मचाया। इस पर ग्रामीण एकत्र हो गए। बाहर शोर शराबा सुनकर चोर सामान लेकर भागने लगे।
ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर पीछा किया, तो एक चोर ने फायर कर दिया, जिससे सभी लोग रुक गए। कुछ दूरी पर एक बोरी में पीतल के बर्तन व अन्य सामान पड़ा मिला। यूपी 112 पुलिस ने रात में ही पहुंचकर जांच की।
मनीष कुमार ने बताया एक माह पूर्व भाई जिलेदार आए थे और कुछ दिन रुककर चले गए। सूचना दी है, उनके आने पर ही चोरी गए सामान की जानकारी हो पाएगी।
थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। जल्द ही घटनाओं का राजफाश किया जाएगा।
