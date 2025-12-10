फर्रुखाबाद में SIR के लिए उत्पीड़न का आरोप लगा बीएलओ अध्यापक ने निगला जहरीला पदार्थ, असर न करने पर दोबारा खाया
फर्रुखाबाद में एक बीएलओ अध्यापक ने एसआईआर के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ निगल लिया। अध्यापक ललित गंगवार ने बताया कि चुनाव कार्यालय का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में एसआईआर के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाकर बीएलओ ने खतरनाक कदम उठाया। बतौर बीएलओ काम कर रहे अध्यापक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। जब वह असर नहीं किया तो दोबारा खा लिया। आरोप है कि वह मतदाताओं के खोजने के लिए दबाव बनाय जा रहा है। इस वजह से ये कदम उठाया।
कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव ममापुर के प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान बूथ पर तैनात बीएलओ गांव अमलैया मुकेरी निवासी अध्यापक ललित गंगवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बुधवार को अपराह्न करीब 2:30 बजे उन्हें सीएचसी लाया गया। डा. अमरेश कुमार ने उनका इलाज किया। इलाज के दौरान अध्यापक ने बताया कि उन्हें कायमगंज तहसील स्थित चुनाव कार्यालय का एक कर्मचारी एसआइआर को लेकर बहुत प्रताड़ित कर रहा था।
इस कारण उन्होंने मंगलवार शाम शराब के साथ विषाक्त पदार्थ (चूहा मारने की दवा) खा ली। उसका असर न होने पर उन्होंने बुधवार सुबह फिर विषाक्त पदार्थ खाया है। उनका कहना है कि उन्होंने एसआइआर का अधिकांश काम पूरा कर दिया। इसके बावजूद उन पर गायब हुए मतदाताओं को ढूंढने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गए और उन्होंने यह कदम उठाया है।
