खड़े ट्रक में घुसी मजदूरी कर गांव लौट रहे युवक की बाइक, एक की मौत, दोस्त घायल

संवाद सूत्र, शंकिसा। मजदूरी कर गांव लौट रहे युवक की बाइक खड़े ट्रक में घुस गई। जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल भेजा गया। वहां पर एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घायल युवक को स्वजन ने नर्सिंगहोम में भर्ती कराया।

मेरापुर के गांव भंवरसा निवासी धर्मवीर जाटव के 22 वर्षीय पुत्र सुमित जाटव व गांव के ही रावेंद्र जाटव के 25 वर्षीय पुत्र विपिन मजदूरी करते हैं। वह मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जल निगम द्वारा बनवाई जा रही टंकी निर्माण में मजदूरी करने गए थे। गुरुवार रात को दोनों युवक बाइक से गांव लौट रहे थे।

बाइक सुमित चला रहे थे। दोनों युवक हेलमेट नहीं लगाए थे। मोहम्मदाबाद के गांव नगला बाले के पास खड़े ट्रक में सुमित की बाइक टकरा गई। जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को स्वजन डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। वहां पर सुमित को मृत घोषित कर दिया गया।