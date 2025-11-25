फर्रुखाबाद में सीएचसी में इलाज के दौरान खत्म हुई आक्सीजन, अस्थमा पीड़ित वृद्ध ने दम तोड़ा

संवाद सूत्र, जागरण . नवाबगंज (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में बदहाल स्वास्थ्य विभाग का उदाहरण देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। इलाज के दौरान सिलेंडर में आक्सीजन खत्म होने से अस्थमा पीड़ित मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उनके साथ आए स्वजन आक्रोशित हो गए।

स्थमा से पीड़ित वृद्ध की सांस फूलने लगी। निजी चिकित्सक के जवाब देने पर स्वजन उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां इलाज शुरू हुआ लेकिन आक्सीजन सिलिंडर खत्म हो गया। आक्सीजन के अभाव में फार्मासिस्ट ने वृद्ध को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इससे गुस्साए स्वजन ने फार्मासिस्ट और बार्ड ब्वाय से हाथापाई कर दी। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक स्वजन वृद्ध को लोहिया अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वजन उनका शव लेकर घर चले गए।



नवाबगंज कस्बा निवासी सचिन गुप्ता के पिता नन्हेंलाल गुप्ता की अस्थमा की शिकायत थी। मंगलवार शाम को उनकी सांस फूलने लगी। सचिन पिता को प्राइवेट अस्पताल में दिखाते रहे। हालत गंभीर होने पर शाम करीब छह बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां फार्मासिस्ट सर्वेश श्रीवास्तव और वार्ड ब्वाय अजय कुमार ने सिलिंडर से आक्सीजन लगाकर उनकी हालत को स्थिर करने का प्रयास किया।

सिलिंडर में आक्सीजन खत्म हो जाने पर फार्मासिस्ट नन्हेंलाल गुप्ता को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर करने लगे। सचिन ने देरी से रेफर करने का आरोप लगाकर फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय से हाथापाई कर दी। सीएचसी के अधीक्षक डा. लोकेश शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक परिवार वाले एंबुलेंस से नन्हेंलाल गुप्ता को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।