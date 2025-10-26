फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से बुलेट सवार चचेरे भाइयों की मौत, एक का सीना फटा तो दूसरे का सिर

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर निवासी सत्यपाल का 25 वर्षीय पुत्र राहुल और राजवीर का 28 वर्षीय पुत्र मोहित रविवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बराकेशव में रिश्तेदार अरविंद के पुत्र के वरीक्षा कार्यक्रम में गए थे। शाम को दोनों युवक बुलेट बाइक से घर वापस रहे थे। जब वह मोहम्मदाबाद-नवाबगंज मार्ग पर गांव नगला उम्मेद सिंह के पास पहुंचे तभी सामने से ट्रैक्टर ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवक सड़क पर जा गिर गए।