Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से बुलेट सवार चचेरे भाइयों की मौत, एक का सीना फटा तो दूसरे का सिर

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में एक भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर और बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर में दो चचेरे भाइयों की जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक का सीना फट गया और दूसरे के सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर निवासी सत्यपाल का 25 वर्षीय पुत्र राहुल और राजवीर का 28 वर्षीय पुत्र मोहित रविवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बराकेशव में रिश्तेदार अरविंद के पुत्र के वरीक्षा कार्यक्रम में गए थे। शाम को दोनों युवक बुलेट बाइक से घर वापस रहे थे। जब वह मोहम्मदाबाद-नवाबगंज मार्ग पर गांव नगला उम्मेद सिंह के पास पहुंचे तभी सामने से ट्रैक्टर ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवक सड़क पर जा गिर गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर से राहुल का सिर और मोहित का सीना फट गया। दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर बराकेशव गांव की ओर भाग गया। नवाबगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। अरविंद भी अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों युवकों के स्वजन को घटना की सूचना दी। दोनों युवक हेलमेट नहीं लगाए थे।