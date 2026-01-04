फर्रुखाबाद में नीलगाय का शिकार करने में 6 गिरफ्तार, हथियार और वाहन जब्त कर किया मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद।रोहिला क्षेत्र में वनरोज या नीलगाय का शिकार कर रहे छह लोगों को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया। उनके पास से दो वनरोज के शव बरामद हुए, जिनकी खाल उतारी जा चुकी थी। आरोपितों के पास से बरामद 2390 रुपये, पांच मोबाइल फोन, एक बंदूक, चाकू, कुल्हाड़ी, दो बाइक व एक पिकअप लोडर को जब्त किया गया है।

आरोपितों में पांच फिरोजाबाद जिले के हैं, जबकि एक आरोपित मोहम्मदाबाद क्षेत्र का है। वन विभाग की ओर से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेजा गया है। शुक्रवार शाम को फिरोजाबाद के रामगढ़ के साठ फुटा रोड मोहम्मदी मस्जिद निवासी आसिफ, इमामुद्दीन अली, नजीरपुर के शहजादपुर दिदौली निवासी शिवा, रामगढ़ के कोहिनूर रोड निवासी शहबाज, अब्दुल शकूर मोहम्मदाबाद के मलोखर निवासी अर्यांश के साथ रोहिला वन ब्लाक क्षेत्र में वनरोज का शिकार कर रहे थे।

तीसरे वनरोज का शिकार करने की तैयारी में थे आरोपित दो वनरोज का शिकार कर उनकी खाल उतारने के बाद वह तीसरे वनरोज का शिकार करने की तैयारी में थे, तभी जिला वन अधिकारी राजीव कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार ने वन दारोगा ताबिश अहमद, अमित कुमार, राहुल सक्सेना, वन रक्षक सचिन कुमार, मोहित सक्सेना के साथ दबिश दी और शिकार कर रहे सभी लोगों को पकड़ लिया।