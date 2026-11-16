फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला की हत्या, जेवर व नकदी लूटने के बाद बेरहमी से मार डाला

संवाद सूत्र, नवाबगंज (फर्रुखाबाद)। लकड़ी लेने खेत पर गई वरिष्ठ नागरिक महिला की जेवर व नकदी लूटने के बाद हत्या कर दी गई। महिला के गले में अंगौछा कसा था और ठोड़ी पर गंभीर चोट व नाक के पास खरोंच के निशान थे।

गला कसकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। डाग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव भंगौरा निवासी दिवंगत रामविलास बाथम की 75 वर्षीय पत्नी राममूर्ति देवी सोमवार दोपहर करीब 12 बजे टकोरा लेकर लकड़ी लेने अपने खेत पर गईं थीं। करीब दो बजे राममूर्ति का पुत्र नन्हें अपने भतीजे ऋषभ के साथ ट्रैक्टर से घूरा भरकर खेत पर पहुंचे तो उन्होंने राममूर्ति का शव पड़ा देखा। शव देखकर वह बिलखने लगा।

राममूर्ति के ठोड़ी पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। नाक के पास खरोंच के निशान व गले में अंगौछा कसा था। राममूर्ति के कुंडल व नाक में पहने सोने का फूल गायब थे, मौके पर टकोरा पड़ा था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना यूपी 112 पुलिस को दी गई।

थानाध्यक्ष राजीव कुमार, कस्बा प्रभारी गीतम सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। डाग स्क्वाड ने भी छानबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नन्हें ने बताया कि मां राममूर्ति अपने पास हमेशा चार हजार रुपये रखती थीं। उन्होंने जेवर, नकदी लूटने के बाद मां की हत्या करने का आरोप लगाया।

स्वजन ने बताया कि राममूर्ति के पांच पुत्रों में रामशरण, आशाराम, मुकेश, मानसिंह और नन्हें हैं। सभी पुत्र खेती कर भरण पोषण करते हैं। नवाबगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि गला कसकर राममूर्ति की हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।