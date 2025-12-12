कालिंदी एक्सप्रेस में बैठने के बाद यात्री ने परिवार वालों से की थी वीडियो काल, कुछ ही देर में सीट पर शव देख मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस में गुरुवार रात एसी कोच में यात्री की हार्टअटैक से मौत हो गई। सीट पर अचेत पड़े होने की जानकारी अन्य यात्रियों ने आरपीएफ को दी। आरपीएफ सिपाहियों ने उन्हें यहां रेलवे स्टेशन पर उतारा तथा डा.राममनोहर लोहिया चिकित्सालय ले गए। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली के मुहल्ला लाजपत नगर 32बी ब्लाक निवासी 46 वर्षीय दिनेश चौटाला प्रयागराज में एक शापिंग माल में सेल्समैन का काम करते थे। वह कालिंदी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। उनका रिजर्वेशन एसी कोच संख्या एम3 की 47 नंबर बर्थ पर था। ट्रेन रात करीब 11:25 बजे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या चार पर आकर रुकी तो कुछ यात्रियों ने प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ सिपाही प्रकाश चंद्र मीना को बताया कि एक यात्री बेहोश हो गया है। सिपाही ने बोगी में जाकर देखा, इसके बाद अन्य साथियों को बुलाकर बेहोश यात्री को नीचे उतारा। उन्हें डा.राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

इमरजेंसी कक्ष में ड्यूटी पर मौजूद डा. नूरुल हुदा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तलाशी लेने पर आरपीएफ को यात्री का नाम पता चल गया। उनके मोबाइल फोन से स्वजन को जानकारी दी गई। शुक्रवार को उनके बड़े भाई सुभाष कुमार यहां आ गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम डा.अनुनय कुटार ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिनेश चौटाला की मौत हार्टअटैक से होने की पुष्टि की गई। आरपीएफ थाना प्रभारी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि यात्री की तबीयत गुरसहायगंज व फर्रुखाबाद के बीच में बिगड़ने की जानकारी यात्रियों ने दी थी। पता चलते ही तत्काल यात्री को उतारकर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।



भाई का आरोप, हमें ही खर्च करने पड़ रहे रुपये : यात्री दिनेश चौटाला के भाई सुभाष कुमार ने पोस्टमार्टम हाउस में आरोप लगाया कि लोहिया अस्पताल से शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए उन्हें रुपये देने पड़े। अब शव घर ले जाने के लिए साढ़े आठ हजार रुपये एंबुलेंस के मांगे जा रहे हैं। उनके पास रुपये नहीं हैं। वह घर जाकर आनलाइन भुगतान करेंगे। दिनेश चौटाला के परिवार में पत्नी सुमित्रा, 17 वर्षीय पुत्र प्रांजल व 13 वर्ष पुत्री तनिश आदि स्वजन है।