फर्रुखाबाद में टला बड़ा हादसा, हवाई पट्टी के रनवे से फिसला चार्टर्ड विमान
फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा चार्टर्ड विमान से आए थे। गुरुवार सुबह विमान रनवे से फिसल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पायलटों ने विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चाहरदीवारी के पास पहुँच गया। उड्डयन विभाग के कर्मचारी के अनुसार, दाहिने पहिए में हवा कम होने के कारण विमान अनियंत्रित हो गया।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बुड पैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड बीयर फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा बुधवार दोपहर 3.30 बजे जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड विमान से आए थे।
गुरुवार सुबह 10.30 बजे वह आगरा वापस जा रहे थे। जैसे ही उनका 2 प्लस 6 विमान ने टेकआफ करने के लिए रफ्तार ली ही थी कि वह अनियंत्रित होकर रनवे से नीचे उतर गया। जब तक पायलट कैप्टन नसीब बमन, कैप्टन प्रतीक फर्नाडीस उसे रोक पाते तब तक वह हवाई पट्टी की चाहरदीवारी के पास तक पहुंच गया।
गनीमत रही कि वह चाहरदीवारी से नहीं टकराया तो बड़ा हादसा टल गया। उड्डयन विभाग की ओर से हवाई पट्टी पर देखरेख कर रहे कर्मचारी हीरालाल ने बताया कि विमान जैसे ही दौड़ना शुरू हुआ, वैसे ही अनियंत्रित हो गया। शायद उसके दाहिने पहिए में हवा कम थी।
