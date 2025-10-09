फर्रुखाबाद में टला बड़ा हादसा, हवाई पट्टी के रनवे से फिसला चार्टर्ड विमान

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बुड पैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड बीयर फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा बुधवार दोपहर 3.30 बजे जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड विमान से आए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार सुबह 10.30 बजे वह आगरा वापस जा रहे थे। जैसे ही उनका 2 प्लस 6 विमान ने टेकआफ करने के लिए रफ्तार ली ही थी कि वह अनियंत्रित होकर रनवे से नीचे उतर गया। जब तक पायलट कैप्टन नसीब बमन, कैप्टन प्रतीक फर्नाडीस उसे रोक पाते तब तक वह हवाई पट्टी की चाहरदीवारी के पास तक पहुंच गया।