    फर्रुखाबाद में दिनदहाड़े लूट, कैश कलेक्शन कर्मी को गोली मारकर 7 लाख लूटे

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहाँ कैश कलेक्शन करने वाले एक कर्मी को गोली मारकर 7 लाख रुपये लूट लिए गए। घटना के बाद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कैश का कलेक्शन करके बैंक में जमा कराने जा रहे कर्मी को गोली मारकर लूट लिया गया। बदमाशों ने कलेक्शन कर्मी की जांघ में गोली मार दी। सूचना के 20 मिनट पर पुलिस पहुंची।

     

     

    कादरीगेट थाना क्षेत्र के मुहल्ला गुंजन बिहार कालोनी में स्थित रेडियंट कंपनी में कार्यरत गांव सकवाई निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार शर्मा अमेजन सहित अन्य कंपनियों का कैश कलेक्शन कर बैंकों में जमा करते हैं। राजेश कुमार शर्मा सोमवार को 2.50 बजे अमेजन कार्यालय से 1,32,720 रुपये लेकर बाइक से बैंक जाने को निकले ही थे, कि कुछ कदम की दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने राजेश कुमार को रोक लिया।

    उन्होंने रिवाल्वर निकाली तो राजेश कुमार उनसे हाथापाई करने लगे। छीना-छपटी में एक बदमाश का मोबाइल गिर गया। दूसरे बदमाश ने रिवाल्वर से राजेश की जांघ में गोली मारी दी व उनका बैग लूट कर भाग गये। मौके पर भीड़ लग गई। करीब बीस मिनट बाद आइटीआइ चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने यूपी-112 पुलिस बुलाकर घायल को लोहिया अस्पताल भिजवाया।

     

     

    राजेश ने बताया कि बैग में लगभग सात लाख रुपये थे। पुलिस ने बदमाश का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। फारेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस आसपास के घरों में सीसी कैमरा के फुटेज व बरामद मोबाइल से जांच पड़ताल में जुटी है।