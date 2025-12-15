फर्रुखाबाद में दिनदहाड़े लूट, कैश कलेक्शन कर्मी को गोली मारकर 7 लाख लूटे

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कैश का कलेक्शन करके बैंक में जमा कराने जा रहे कर्मी को गोली मारकर लूट लिया गया। बदमाशों ने कलेक्शन कर्मी की जांघ में गोली मार दी। सूचना के 20 मिनट पर पुलिस पहुंची।

कादरीगेट थाना क्षेत्र के मुहल्ला गुंजन बिहार कालोनी में स्थित रेडियंट कंपनी में कार्यरत गांव सकवाई निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार शर्मा अमेजन सहित अन्य कंपनियों का कैश कलेक्शन कर बैंकों में जमा करते हैं। राजेश कुमार शर्मा सोमवार को 2.50 बजे अमेजन कार्यालय से 1,32,720 रुपये लेकर बाइक से बैंक जाने को निकले ही थे, कि कुछ कदम की दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने राजेश कुमार को रोक लिया।