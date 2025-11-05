Language
    कासगंज से फर्रुखाबाद बहलाकर लाई गई बिहार की युवती, युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

    By Brajesh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती को कासगंज से बहलाकर लाया गया था। युवती को रोते हुए देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे नवाबगंज थाने ले जाया गया।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बहलाकर लाई गई बिहार की युवती के साथ कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को रोते हुए देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसे नवाबगंज थाने ले जाया गया। घटनास्थल मऊदरवाजा क्षेत्र का होने के कारण युवती को मऊदरवाजा थाने लाया गया। पुलिस घटनास्थल व युवती का सही पता लगाने का प्रयास कर रही है। युवती बार-बार बयान बदलने से पुलिस पसोपेश में है।

    थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव महमदपुर कामराज के पास बुधवार को करीब तीन बजे 24 वर्षीय युवती को ग्रामीणों ने रोते हुए देखा। युवती ने ग्रामीणों को बताया कि वह बिहार प्रांत के पटना की रहने वाली है। मंगलवार शाम तीन युवक उसे कासगंज से बहला-फुसलाकर कर फर्रुखाबाद ले आए तथा थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव सलेमपुर रतन ले गए। वहां युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसे भगा दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवती को थाने ले गई।

    युवती को लेकर टीम घटनास्थल पर पहुंची

    नवाबगंज पुलिस ने घटना की सूचना मऊदरवाजा थाने में दी। मऊदरवाजा पुलिस शाम पांच बजे युवती को थाने बुला लाई। पुलिस ने युवती से पूछताछ शुरू की। उसी के आधार पर पुलिस घटनास्थल की तलाश कर रही है। एक टीम गांव सलेमपुर रतन भेजी गई। युवती पटना से कासगंज क्या करने आई थी तथा कासगंज से क्या कहकर उसे लाया गया, युवती गांव का नाम कैसे जानती है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

    ससुराल राजस्थान में

    थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि युवती घटनास्थल की पुष्टि नहींं कर पा रही है। वह खुद को बिहार के पटना का निवासी बताती है तथा अपनी ससुराल राजस्थान में बता रही है। एक बेटी होने की जानकारी भी दे रही है। वह अपना सही पता नहींं बता पा रही है। उसका कहना है कि वह कासगंज में एक महिला के पास रह रही थी। वह जांच करने कासगंज जाएंगे। युवती एक आरोपित युवक जनपद औरैया का होने की जानकारी दे रही है। सभी बिंदुओं पर जांच होने के बाद ही निष्कर्ष निकल सकेगा।