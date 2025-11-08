अनवरगंज-फर्रुखाबाद-कासगंज रेलवे लाइन के दोहरीकरण की DPR को 5.82 करोड़ की स्वीकृति, 10 साल बाद मिली बड़ी सौगात

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। अनवरगंज (कानपुर)-फर्रुखाबाद-कासगंज रेलवे लाइन के दोहरीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु 5.82 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। यह कदम उस मांग को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है, जो बीते एक दशक से अटकी हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब 282.84 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का दोहरीकरण क्षेत्र के यात्रियों के लिए यातायात की नई सुविधा लेकर आएगा। दोहरी लाइन बिछने के बाद फर्रुखाबाद से न केवल दिल्ली तक सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा, बल्कि देश के अन्य प्रमुख महानगरों के लिए भी रेल सेवाओं की संख्या में इजाफा होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि कानपुर के अनवरगंज से फर्रुखाबाद होकर कासगंज तक रेलवे लाइन की डीपीआर निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। वहीं, कासगंज-मथुरा रेलखंड की डीपीआर पहले ही रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है।