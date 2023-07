अखिलेश यादव ने की BJP के वरुण गांधी की तारीफ, सपा से टिकट दिए जाने के सवाल पर दिया ये जवाब

अखिलेश यादव ने अयोध्‍या में सपा के दिवंगत पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव के गांव पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राम जन्मभूमि के दर्शन के बारे में पूछने पर अखिलेश ने कहा क‍ि जब मंदिर बन जाएगा तो उसका दर्शन करने आएंगे। उन्‍होंने कहा क‍ि जल्‍द ही अयोध्या की मीडिया को बंगलुरु में बन रहे मंदिर का दर्शन कराएंगे।

वरुण गांधी को सपा से टिकट दिए जाने के सवाल पर अखि‍लेश ने द‍िया जवाब।

Your browser does not support the audio element.

अयोध्‍या, जागरण टीम। महाराष्‍ट्र की राजनीति में उलटफेर के बाद यूपी की स‍ियासत में भी बड़े बदलाव को लेकर बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और सुभासपा अध्‍यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एनसीपी की तरह सपा में भी फूट की बात कही। इस बीच सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने बीजेपी नेता वरुण गांधी की तारीफ की है। साथ ही उनको सपा से ट‍िकट देने के सवाल पर भी जवाब द‍िया है। अखि‍लेश ने वरुण गांधी को ट‍िकट देने के सवाल पर क्‍या कहा? अखि‍लेश यादव ने कहा, ''वरुण गांधी अच्छे नेता हैं, यदि सपा में आते हैं तो उनका स्वागत है।'' बता दें, बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई मुद्दों पर पार्टी के खि‍लाफ मुखर रहे हैं। ऐसे में उनके 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अखि‍लेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में जवाब पूछने पर कहा क‍ि विपक्ष मजबूती से लड़ेगा और सरकार बनाएगा। मायावती PM उम्मीदवार, ओपी राजभर ने BSP प्रमुख की तारीफ में गढ़े कसीदे, कहा-उनके बिना विपक्षी एकता बेकार अयोध्‍या पहुंचे थे अखि‍लेश यादव अखिलेश यादव ने अयोध्‍या में सपा के दिवंगत पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव के गांव दोस्तपुर रघ्घूपुर पहुंच कर उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राम जन्मभूमि के दर्शन के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा क‍ि जब मंदिर बन जाएगा, तो उसका दर्शन करने आएंगे। शीघ्र ही अयोध्या की मीडिया को बंगलुरु में बन रहे मंदिर का दर्शन कराएंगे।

Edited By: Vinay Saxena