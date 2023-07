मायावती PM उम्मीदवार, ओपी राजभर ने BSP प्रमुख की तारीफ में गढ़े कसीदे, कहा-उनके बिना विपक्षी एकता बेकार

ओपी राजभर ने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती कुशल शासक रही हैं 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है और देश में वे एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर उनको मना लेना चाहिए। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे तब तक यहां (यूपी) चाहे ममता बनर्जी केसीआर लालू यादव या चाहे कोई भी आ जाए..यूपी में कोई मतलब नहीं है।

ओपी राजभर ने कसे मायावती की तारीफ में कसीदे, बोले-उनके बिना विपक्षी एकता की बात बेकार

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी एकता की कवायद में जुटे अखिलेश को फिर आड़े हाथों लेते हुए बीएसपी सुप्रीमों मायावती की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने मायावती को कुशल प्रशासक बताया है। बकौल राजभर, 13 प्रांतों में मायावती और उनकी पार्टी का जनाधार है और देश में वे एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर उनको मना लेना चाहिए। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे तब तक यहां (यूपी) चाहे ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव या चाहे कोई भी आ जाए..यूपी में कोई मतलब नहीं है। #WATCH BSP प्रमुख मायावती कुशल शासक रही हैं 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है और देश में वे एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर उनको मना लेना चाहिए। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे तब तक यहां (यूपी) चाहे ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव या चाहे कोई… pic.twitter.com/tfS4LI1ckJ July 4, 2023 राजभर ने कहा कि मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी, पूर्व में ओम प्रकाश राजभर और पूरे प्रदेश में 80% लोकसभा सीट का मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी से है इन तीनों के बगैर विपक्षी एकता बेकार है।

Edited By: Nitesh Srivastava