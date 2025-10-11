अयोध्या में साहित्य का महाकुंभ! 16वां फैजाबाद पुस्तक मेला 12 अक्टूबर से शुरू; CM योगी करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात अधिवक्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी नारायणदास खत्री की स्मृति में लगने वाला फैजाबाद पुस्तक मेला इस बार 12 से 17 अक्टूबर तक संयोजित है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी पुस्तक मेला में देश के प्रख्यात 40-45 प्रकाशकों की भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है।

यह जानकारी आचार्य नरेंद्रदेव नगर स्थित नारायणदास स्मृति अध्ययन केंद्र में नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार खत्री ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा पुस्तक मेला वर्ष 2005 से शुरू हुआ। सन् 2012 में शहर में कर्फ्यू, 2020, 2021 में कोरोना महामारी तथा 2023, 2024 में अयोध्या में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते शहर के विभिन्न मार्गों के अवरुद्ध रहने की बाधा को छोड़ कर फैजाबाद पुस्तक मेला प्रति वर्ष आयोजित होता है। इस बार पुस्तक मेला का 16वां संस्करण होगा।

ट्रस्ट के सचिव एवं पूर्व सांसद डा. निर्मल खत्री ने बताया कि नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस बार पुस्तक मेला कोठी बलदेव निवास कोहिनूर पैलेस परिसर में आयोजित किया जाएगा। रविवार को अपराह्न दो बजे मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है।

मेला के साथ प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पुस्तक मेला के पहले दिन ही सायं चार बजे से चित्रकला प्रतियाेगिता का समय तय किया गया है। पहले यह समय अपराह्न तीन बजे रखा गया था, किंतु उद्घाटन सत्र को ध्यान में रख कर यह प्रतियोगिता शुरू किए जाने का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे लघु नाटिका प्रतियोगिता, इसी दिन सायं 4:30 बजे ‘हिंदी कथा परंपरा और अमरकांत’ विषयक परिचर्चा तथा सायं छह बजे वाणी प्रकाशन की ओर से पुस्तक परिचर्चा प्रस्तावित है।

मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे इनरव्हील क्लब की ओर से लोकनृत्य प्रतियोगिता, सायं चार बजे सनबीम स्कूल के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सायं छह बजे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की ओर से भजन संध्या प्रस्तावित है।

बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे इनर व्हील मैत्री की ओर से देश भक्ति पर आधारित गीत प्रतियोगिता, सायं 4:30 बजे लेखक से मुलाकात का सत्र तथा 6:30 बजे सिने जगत की अनमोल विरासत ‘शत सुर अंजलि’ प्रस्तावित है। गुरुवार को 10:30 बजे पोस्टर प्रतियोगिता, सायं 5:30 बजे आटोग्राफ सेशन तथा सायं 6:30 बजे कवि सम्मेलन एवं मुशायरा प्रस्तावित है। शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे महिला सशक्तिकरण पर आधारित नुक्कड़ नाटक, मध्याह्न 12 बजे किस्सा कहानी हिमांशु वाजपेयी की जुबानी तथा सायं 5:30 बजे प्रख्यात कवि आलोक श्रीवास्तव की प्रस्तुति ‘आलोकनामा’ प्रस्तावित है।