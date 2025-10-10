Language
    देवरिया में रामलीला के कलाकारों पर हमला, प्रभारी निरीक्षक और दारोगा लाइन हाजिर

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:50 AM (IST)

    देवरिया के एकौना गांव में दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। पहले से विवाद की सूचना मिलने पर भी कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी निरीक्षक और दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया।

    -पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (देवरिया)। अराजकतत्वों ने गुरुवार की शाम एकौना गांव में रामलीला के कलाकारों पर हमला बोल दिया। राम व लक्ष्मण का किरदार निभा रहे पात्रों समेत अन्य को दौड़ाकर पीटा। गुस्साए ग्रामीणों ने घटना के विराेध में बजरंग चौराहा पर सड़क जाम कर दिया।

    आरोप था कि बवाल की आशंका को देखते हुए दो दिन पूर्व पुलिस को लिखित जानकारी दी गई थी। इसके बाद भी पुलिस तैनात नहीं की गई। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी व दारोगा शिवचंद को लाइन हाजिर कर दिया।

    पीड़ित पक्ष ने एकौना थाने में नामजद समेत अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस चार लोगाें को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी संजीव सुमन ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया।

    एकौना गांव के रामजानकी मंदिर परिसर में पांच अक्टूबर से श्रीरामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें एकौना के अलावा बकरूआ, भेड़ी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। गुरुवार की रात राम का राज्याभिषेक होना था। इसके लिए शाम को राम व लक्ष्मण को साथ लेकर दो बाइक से भ्रमण कराया जा रहा था।

    ग्रामीणों के मुताबिक, घर-घर जा रहा था, जहां लोग श्रद्धा से उनका पूजन कर रहे थे। गांव के दलित बस्ती के समीप से गुजरते समय बड़ी संख्या में अराजकतत्वों ने उन पर हमला कर दिया। श्रीराम का किरदार निभा रहे आदर्श कुमार पांडेय व लक्ष्मण का किरदार निभा रहे शिवमंगलम पांडेय समेत अन्य को दौड़ाकर पीटा। बीच बचाव करने आए अन्य लोगों को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी पीटा।

    हमला की जानकारी मिलने ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गांव के समीप बजरंग चौराहा सड़क जाम कर दिया। हंगामा की सूचना पर एकौना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। एसपी संजीव सुमन मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने अराजकतत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।


    एकौना गांव में शाम को दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पक्ष ने पूर्व में विवाद की सूचना पुलिस को दी थी। लापरवाही पर प्रभारी निरीक्षक व दारोगा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

    -आनंद कुमार पांडेय, एएसपी उत्तरी