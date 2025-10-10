देवरिया में रामलीला के कलाकारों पर हमला, प्रभारी निरीक्षक और दारोगा लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (देवरिया)। अराजकतत्वों ने गुरुवार की शाम एकौना गांव में रामलीला के कलाकारों पर हमला बोल दिया। राम व लक्ष्मण का किरदार निभा रहे पात्रों समेत अन्य को दौड़ाकर पीटा। गुस्साए ग्रामीणों ने घटना के विराेध में बजरंग चौराहा पर सड़क जाम कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप था कि बवाल की आशंका को देखते हुए दो दिन पूर्व पुलिस को लिखित जानकारी दी गई थी। इसके बाद भी पुलिस तैनात नहीं की गई। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी व दारोगा शिवचंद को लाइन हाजिर कर दिया।

पीड़ित पक्ष ने एकौना थाने में नामजद समेत अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस चार लोगाें को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी संजीव सुमन ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। एकौना गांव के रामजानकी मंदिर परिसर में पांच अक्टूबर से श्रीरामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें एकौना के अलावा बकरूआ, भेड़ी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। गुरुवार की रात राम का राज्याभिषेक होना था। इसके लिए शाम को राम व लक्ष्मण को साथ लेकर दो बाइक से भ्रमण कराया जा रहा था।