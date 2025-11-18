इटावा से कानपुर आ रही महिला चलती अवध एक्सप्रेस में चढ़ते समय ट्रेन के नीचे गिरी, फिर ऐसे आरपीएफ ने बचा ली जिंदगी
इटावा से कानपुर जा रही एक महिला अवध एक्सप्रेस में चढ़ते समय फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। यह घटना इटावा और कानपुर के बीच हुई, जहाँ आरपीएफ की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा जंक्शन पर सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला यात्री अवध एक्सप्रेस में चढ़ते समय ट्रेन के नीचे गिर गई और उसी समय ट्रेन भी चल दी। पति के शोर मचाने पर आरपीएफ ने किसी तरह ट्रेन को रुकवाया और महिला को ट्रेन के नीचे से निकाल कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि महिला को मामूली चोटें आई थी। महिला के ट्रेन के नीचे गिरते ही अन्य यात्रियों में हड़कंप मच गया।
ग्वालियर के दीनदयाल नगर निवासी राजेश पांडे अपनी पत्नी ममता पांडे के साथ सोमवार रात 10 बजे ग्वालियर पैसेंजर से इटावा जंक्शन पर आए थे। दोनों लोगों को कानपुर जाना था। जंक्शन पर पहुंचकर कानपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी रात 10 बजकर 35 मिनट पर जंक्शन पर पहुंची डाउन अवध एक्सप्रेस में दंपत्ति ने ट्रेन में चममता पांडे ट्रेन के जनरल कोच में चढ रही थी तभी उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गई।
आरपीएफ के उप निरीक्षक शिवचरण सिंह स्टाफ के साथ गाड़ियों को पास कराने के लिए मौजूद थे, इसी बीच ट्रेन चल दी तभी शिवचरण सिंह ने गार्ड को आवाज देकर ट्रेन को रुकवाया और महिला यात्री को उसके पति और अन्य लोगों के साथ ट्रेन के नीचे से निकाला। हालांकि महिला यात्री काफी घबराई हुई थी तुरंत ही एंबुलेंस को बुलाकर कांस्टेबल अनिल कुमार के साथ जिला अस्पताल भेजा यहां पर डा.श्याम मोहन यादव ने महिला को भर्ती किया उन्होंने बताया कि उसे कमर में चोट आई है। आरपीएफ की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की हर तरफ सराहना की जा रही है, जिसने एक संभावित हादसे को होने से बचा लिया।
वहीं, सात दिन पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक युवक फिसल गया था। वह ट्रेन के नीचे आ गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। स्टेशन में युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। करीब 100 मीटर घिसटता चला गया। फिर वह ट्रेन के नीचे आ गया। महज 15 सेकेंड के भीतर ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई।
