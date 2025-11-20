इटावा में भाई ने चचेरी बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला, चाचा से विवाद बनी हत्या की वजह

संवाद सूत्र, जागरण, इकदिल(इटावा)। इटावा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक भाई ने अपनी ही चचेरी बहन को मार डाला। बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। इसके बाद आरोपित फरार हो गया। इटावा क्षेत्र के गांव मुरैथा में गुरुवार की शाम करीब सात बजे भाई ने 17 वर्षीय चचेरी बहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे चाचा से आपसी विवाद सामने आया है। जिस समय हत्या की उस समय स्वजन घर पर नहीं थे। वह घर में अचानक आया और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपित मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पल्लवी के मकान के बाहर जांच करती पुलिस। जागरण गांव में रहने वाले प्रेमचंद्र मजदूरी करते हैं। उनके बगल में ही उनके बड़े भाई वीरेंद्र का घर है। उनका 25 वर्षीय पुत्र रीलू शाम को अचानक घर में आया और प्रेमचंद्र की पुत्री पल्लवी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वह कक्षा 10 की छात्रा थी। पल्लवी की मां सीमा ने बताया कि वह घर के बाहर गई हुई थी और उनके पति प्रेमचंद्र गांव के ही लगन समारोह में गए हुए थे। रीलू घर में घुस आया और कुल्हाड़ी से वार करने लगा। पल्लवी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर वह घर में पहुंची और ग्रामीणों को सूचना दी।

उसने बताया कि रीलू आए दिन शराब पीकर उनके पति प्रेमचंद्र से झगड़ा करता था। 15 दिन पहले भी उसने विवाद किया था जिसकी उन्होंने थाने में सूचना भी दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह पारिवारिक जलन रखता था और खुन्नस मानता था। सूचना मिलने पर एएसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी, सीओ सिटी अभय नारायण राय, प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए।