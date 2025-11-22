Language
    पटरी चटकने से 45 मिनट तक समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस बाधित, टला बड़ा हादसा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:28 AM (IST)

    दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर साम्हों स्टेशन के पास पटरी चटकने से बड़ा हादसा टल गया। समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को 45 मिनट तक भरथना स्टेशन पर रोका गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य किया, जिसके बाद सुबह 6:42 बजे डाउन लाइन चालू हो सकी।

    Hero Image

    पटरी चटकने पर समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को रोका गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पटरी चटकने के चलते 45 मिनट समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को भरथना स्टेशन पर रोका गया।

    साम्हों रेलवे स्टेशन के पोल संख्या 1126 का 08 पर शनिवार सुबह 5:56 पर डाउन रेलवे लाइन पर पटरी चटकने की सूचना जैसे ही स्टेशन मास्टर को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी भरथना स्टेशन मास्टर सहित कंट्रोल रूम को दी।

    इस दौरान डाउन लाइन पर जा रही गाड़ी संख्या 09617 समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन को भरथना रेलवे स्टेशन पर डाउन मैन लाइन पर जबकि गाड़ी संख्या 19623 अमृत भारत एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर एक डाउन लूप लाइन पर रोका गया। यह ट्रेन करीब 45 मिनट घंटे तक खड़ी रही।

    मौके पर पहुंच पीडब्ल्यूडी स्टॉफ ने मौके पर पहुंच कर फैक्चर वाले स्थान को ठीक किया गया। तब कहीं जाकर ट्रेनों को कौशन लगाकर रवाना किया गया। सुबह 6:42 पर डाउन लाइन चालू हो सकी। पटरी का एक एमएम का गैप बताया गया है।