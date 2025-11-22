पटरी चटकने से 45 मिनट तक समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस बाधित, टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पटरी चटकने के चलते 45 मिनट समस्तीपुर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को भरथना स्टेशन पर रोका गया। साम्हों रेलवे स्टेशन के पोल संख्या 1126 का 08 पर शनिवार सुबह 5:56 पर डाउन रेलवे लाइन पर पटरी चटकने की सूचना जैसे ही स्टेशन मास्टर को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी भरथना स्टेशन मास्टर सहित कंट्रोल रूम को दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें