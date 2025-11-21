इटावा में सहकारी बैंक में इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं बैंक के अध्यक्ष

शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने इटावा के जिला सहकारी बैंक में जांच शुरू की। यह कार्रवाई बैंक में हुए 102 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद की जा रही है, जिसमें कई कर्मचारी और अधिकारी निशाने पर हैं। बैंक के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव हैं। जांच के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।