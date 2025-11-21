Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटावा में सहकारी बैंक में इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं बैंक के अध्यक्ष

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने इटावा के जिला सहकारी बैंक में जांच शुरू की। यह कार्रवाई बैंक में हुए 102 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद की जा रही है, जिसमें कई कर्मचारी और अधिकारी निशाने पर हैं। बैंक के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव हैं। जांच के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। जिला सहकारी बैंक में शुक्रवार को दोपहर में कानपुर से आयकर विभाग की टीम जांच करने पहुंची। माना जा रहा है कि बैंक मुख्यालय में जांच करने के लिए टीम आई है। सहकारी बैंक में 102 करोड़ रुपये के घाेटाले के बाद कई कर्मचारी व अधिकारी निशाने पर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    दो गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। सहकारी बैंक के अध्यक्ष सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र सांसद आदित्य यादव हैं।