इटावा में सहकारी बैंक में इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं बैंक के अध्यक्ष
शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने इटावा के जिला सहकारी बैंक में जांच शुरू की। यह कार्रवाई बैंक में हुए 102 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद की जा रही है, जिसमें कई कर्मचारी और अधिकारी निशाने पर हैं। बैंक के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव हैं। जांच के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।
जागरण संवाददाता, इटावा। जिला सहकारी बैंक में शुक्रवार को दोपहर में कानपुर से आयकर विभाग की टीम जांच करने पहुंची। माना जा रहा है कि बैंक मुख्यालय में जांच करने के लिए टीम आई है। सहकारी बैंक में 102 करोड़ रुपये के घाेटाले के बाद कई कर्मचारी व अधिकारी निशाने पर हैं।
दो गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। सहकारी बैंक के अध्यक्ष सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र सांसद आदित्य यादव हैं।
