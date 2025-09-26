इटावा में टला बड़ा रेल हादसा, दिल्ली-हावड़ा ट्रैक पर फंसी यात्रियों से भरी बस, समय रहते रोकी गई दूरंतो

दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर शुक्रवार की सुबह रेलवे क्रासिंग पार करते समय यात्रियों से भरी बस अचानक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंस गई। बस में सवार यात्रियों ने स्थानीय लोगों की मदद से धक्का मारकर बस को आगे निकाला। रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ से दूरंतो एक्सप्रेस को आउटर सिग्नल पर रोका गया।

संवाद सहयोगी, जागरण, भरथना(इटावा)। इटावा में बड़ा हादसा टल गया। समय रहते दुरंतो एक्सप्रेस को रोक दिया गया। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों से भरी बस ट्रैक में फंसने से हड़कंप मच गया था।

नई दिल्ली से सवारी लेकर बिधूना की ओर जा रही यात्रियों से भारी प्राइवेट बस शुक्रवार सुबह जैसे ही रेलवे फाटक संख्या 20 -बी के समीप पहुंची। बस में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई । बस डाउन बीच ट्रैक पर रुक गई । इस दौरान अप लाइन पर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस को गेटमैन और स्टेशन मास्टर की सूझबूझ के चलते उसे आउटर सिग्नल पर रोका गया। बस में सवार यात्रियों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बस को धक्का मार कर रेलवे फाटक से एक और किनारे किया तब कहीं जाकर रेलवे यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका।

बस चालक ने बताया कि अचानक बस चलते-चलते बंद हो गई थी। स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि रेलवे क्रासिंग पर बस खराब हो गई थी। उसको हटाया गया। पांच मिनट के लिए यातायात प्रभावित रहा।

कोटा पटना एक्सप्रेस की चपेट में आया व्यक्ति

इटावा जंक्शन के यार्ड के पास शुक्रवार तड़के सुबह सवा तीन बजे कोटा पटना एक्सप्रेस के इंजन की चपेट में आकर एक व्यक्ति के पैर कट गए। टूंडला कंट्रोल एवं डिप्टी एसएस की सूचना पर आरपीएफ एएसआई विजय कुमार, आरक्षी दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्री को पोटर्र सुरेश व रघुवेन्द्र की मदद से प्लेटफार्म नम्बर एक पर लाकर एंबुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां युवक के पैर कटने से गंभीर हालत होने पर डाक्टर श्याम मोहन ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया। जहां डा़ दीपांशु अग्रवाल की देखरेख में घायल यात्री गौरव पुत्र विपिन कुमार गुप्ता निवासी बड़ा बाजार सोरो थाना सोरो जनपद एटा का उपचार चल रहा है। उसके स्वजन को भी हादसे की सूचना दी गई। फोन हुई बातचीत में भाई सुशील कुमार आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई पहुंचे। उन्होंने बताया कि गौरव की दिमागी हालत कुछ दिनों से ठीक नही है बिना बताए घर से निकल गया था।