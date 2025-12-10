SIR Updates: अंतिम चरण में एसआइआर अभियान, अखिलेश के गढ़ इटावा में सवा दो लाख मतदाता लापता

जागरण संवाददाता, इटावा। SIR in UP: विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान एसआइआर का कामकाज अब अंतिम चरण में चल रहा है। अब सिर्फ एक दिन ही शेष बचा है। अभी तक इटावा में 26 हजार 985 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही एक बात यह भी सामने आई है कि बड़ी संख्या में मतदाता एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीट की श्रेणी में भी शामिल है। इनकी संख्या सवा दो लाख है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ से इन संदिग्ध मातदाताओं को सूची से हटाया जा सकता है।

एक नवंबर से जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर, इटावा और भरथना में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हुई। जिले के 12 लाख 29 हजार 631 मतदाताओं के नाम सूची में शामिल थे और इन्हें गणना प्रपत्र वितरित किए जाने थे। इनमें से 2 लाख 18 हजार 803 मतदाता एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीट की श्रेणी में आए हैं। गणना प्रपत्रों को जमा करने के साथ ही उनके डिजिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। इसी काम की गति कुछ धीमी है। इसमें परेशानी आ रही है। अब एक दिन का समय शेष है और अभी तक 26 हजार 985 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका हैं। हालांकि बीएलओ इस कार्य में लगातार जुटे हुए हैं।

आंकड़ों को देखें तो जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 17.79 प्रतिशत मतदाता एएसडीडी की श्रेणी में है। बीएलओ दोनों गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन और मैपिंग किए जाने के काम में जुटे हैं। शुरुआती दिनों में साइट में दिक्कत आने के कारण बहुत से मतदाताओं के नाम कैटेगरी सी में शामिल कर दिए गए थे, अब उन्हें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में कागजात के हिसाब से शामिल किया जा रहा है। कैटेगरी सी में जो नाम रहेंगे उनसे निर्वाचन आयोग से कुछ कागजात मांगे जाएंगे।

महेवा में 3680 में 2808 मतदाता मिले ग्राम पंचायत महेवा में एसआइआर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस पवित्र कार्य को करने के लिए प्रवक्ता शिवशंकर यादव, शिक्षक संजीव तिवारी, सुधा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्वेश कुमारी सहित चार लोगों को बीएलओ नियुक्त किया गया । इस पंचायत में कुल 3680 मतदाता थे। बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार मृतक , स्थानांतरित , डबल नाम तथा अनुपस्थित हुए मतदाताओं सहित की कुल संख्या 472 मतदाता सूची से पृथक हुए हैं। इस प्रकार गहन पुनरीक्षण कार्य के बाद इस पंचायत में 2808 मतदाता अवशेष हैं। इसी के साथ मतदाता कैलाश चंद्र, चेतराम, इंदल कुमार, सहित करीब एक दर्जन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नही हुए हैं।