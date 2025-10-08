Language
    इटावा में दिल दहलाने वाली घटना, जब मछली पकड़ रहे एक व्यक्ति को यमुना में खींच ले गया मगरमच्छ

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    इटावा में एक दुखद घटना घटी जब यमुना नदी में मछली पकड़ने गए 50 वर्षीय कप्तान सिंह को एक मगरमच्छ ने खींच लिया। बलरई क्षेत्र के कीरतपुर गांव की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर कप्तान सिंह की खोजबीन कर रही है।

    यमुना नदी में एक व्यक्ति को मगरमच्छ खींच ले गया।

    जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मछली पकड़ने गए व्यक्ति को देखते ही देखते मगरमच्छ खींच ले गया। व्यक्ति यमुना नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था। 

    बलरई क्षेत्र के कीरतपुर गांव में यमुना नदी में मछली पकड़ने गए 50 वर्षीय कप्तान सिंह को अचानक आए मगरमच्छ ने दबोच कर पानी में खींच लिया। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों में आफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और उसकी खोजबीन कराई जा रही।

