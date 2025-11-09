सपा नेता शिवपाल सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले- देश व प्रदेश को लूट रहे गुजराती लोग, सावधान रहना होगा

संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई (इटावा)। सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उससे जुड़े बड़े आर्थिक समूह देश व प्रदेश के संसाधनों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई और देश को सोने की चिड़िया कहकर लूट कर चली गई, वैसे ही आज भाजपा के संरक्षण में कुछ बाहरी ताकतें विशेषकर गुजराती कारोबारी प्रदेश के विकास के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'स्थानीय अर्थव्यवस्था हो रही कमजोर' कहा कि पहले जिन कामों से स्थानीय लोग जुड़ते थे, अब वही काम बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और इससे सचेत रहने की सख़्त ज़रूरत है। वे रविवार को एसएस मेमोरियल स्कूल सैफई में एसआईआर पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे।

अपना वोट अवश्य बनवाएं

शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। सचेत रहकर ही वोट बनेगा। आप लोग सचेत रहें, अपना-अपना वोट अवश्य बनवाएं। अब एक ही वोटर लिस्ट से सभी चुनाव होंगे, इसलिए वोट अवश्य बनवाएं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से हाथ उठवाकर संकल्प कराया और कहा कि जिसे भी जो जिम्मेदारी दी गई है, वह उसे पूरी निष्ठा से निभाए। यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अनियमितता मिलती है तो तत्काल प्रभारी टीम को सूचित किया जाए ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।