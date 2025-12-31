मां-बेटे की मौत से उजड़ा हंसता खेलता परिवार, डेढ़ माह पहले हुई थी पंकज की शादी, पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़
सैफई में हवाई पट्टी रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मां-बेटे पंकज और गुड्डी देवी की मौत हो गई। पंकज की शादी डेढ़ माह पहले ही हुई थी, जिससे परिवार की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सैफई। हवाई पट्टी रोड स्थित नगला बिहारी मोड़ पर सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार मां-बेटे की मौत के बाद मंगलवार को उनके शवों का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित शवगृह में पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया।
इस दौरान पंकज के परिवार के लोग नम आखों के बीच मौजूद रहे। पंकज की शादी 21 नवंबर को जिला फिरोजाबाद के गांव आलमपुर झपट निवासी ज्योति यादव से हुई थी। शादी को अभी डेढ़ माह भी नहीं हुआ था कि हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं।
गौरतलब है कि सोमवार शाम हवाई पट्टी रोड पर नगला बिहारी मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में स्कूटी सवार 22 वर्षीय पंकज पुत्र बृज गोपाल तथा उसकी मां 45 वर्षीय गुड्डी देवी पत्नी बृज गोपाल निवासी ग्राम सरसई मासूमपुर, थाना करहल, जनपद मैनपुरी की मौत हो गई थी।
हादसे की जानकारी के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में परिवार, रिश्तेदार के लोग आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित शव गृह पर जुटे। हादसे के बाद नवविवाहिता पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं हादसा करने वाली कार का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है।
इधर मां-बेटे की एक साथ मौत से गांव सरसई मासूमपुर सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मंगलवार को मोर्चरी स्थल पर बड़ी संख्या में मृतक के स्वजन और परिचित मौजूद रहे।
स्वजन व ग्रामीणों ने बताया कि पंकज दो भाइयों में बड़ा था और उसके पिता किसान हैं। पंकज को शुरू से ही संगीत में गहरी रुचि थी। वह करीब चार वर्षों से भागवत कथा मंडली से जुड़ा हुआ था और ढोलक व म्यूजिक वादन में निपुण था। लोग उसे एक कुशल कलाकार और सौम्य स्वभाव का था।
भागवत कथा वाचक धर्मेंद्र शास्त्री भी शवगृह पहुंचे। उन्होंने बताया कि पंकज लगभग चार वर्षों से उनके साथ भागवत मंडली में कार्य कर रहा था और ढोलक एवं म्यूजिक का उस्ताद था।
उन्होंने कहा कि पंकज का स्वभाव बेहद अच्छा था और वह सभी के साथ विनम्रता से पेश आता था। थानाध्यक्ष भूपेंद्र राठी ने बताया कि कार चालक फरार है उसका पता किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।