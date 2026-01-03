शाहरुख खान पर दिए बयान पर राम गोपाल यादव ने संगीत सोम की आलोचना की, क्या-क्या कहा?
सपा महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय मान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाएं चिंताजनक हैं। किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होना गलत है। इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इस तरह के मामलों में राजनीति करने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
यह बात सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में राजनीति घुसाने का काम कर रही है, यहां तक कि खेल भी इससे अछूते नहीं रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि खेल को खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से।
जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले होते हैं, तब भी हमारे खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हैं। खेलों में राजनीति से खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है।
उन्होंने भाजपा नेता संगीत सोम के अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेताओं के पास कोई एजेंडा नहीं है।
न विकास की बात करते हैं और न ही जनता के वास्तविक मुद्दों से उनका कोई सरोकार है। भाजपा हर वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। किसान, मजदूर, युवा और अल्पसंख्यक सभी इस सरकार में परेशान हैं।
