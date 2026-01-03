शाहरुख खान पर दिए बयान पर राम गोपाल यादव ने संगीत सोम की आलोचना की, क्या-क्या कहा?

जागरण संवाददाता, इटावा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाएं चिंताजनक हैं। किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होना गलत है। इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इस तरह के मामलों में राजनीति करने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

यह बात सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में राजनीति घुसाने का काम कर रही है, यहां तक कि खेल भी इससे अछूते नहीं रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि खेल को खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से।