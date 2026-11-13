राहुल गांधी के बाद रामगोपाल यादव ने सरकार को घेरा, बोले- विपक्ष के हर नेता का फोन टेप हो रहा

जागरण संवाददाता, इटावा। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाजपा सरकार पर फोन टेप के आरोपों लगाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य प्रो.रामगोपाल यादव ने भी फोन टेप के मामाले में सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में विपक्ष के हर नेता का फोन टेप किया जा रहा है।

शुक्रवार शाम इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान फोन टेपिंग को लेकर सरकार पर तंज कसा और पत्रकारों से भी चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोग भी बड़े पत्रकार बन जाएंगे तो आपके भी फोन टेप किए जाएंगे।

वहीं विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एआईएमएआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद्ददीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के बीच हुए गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें जीरो ही मिलेगा। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो होगा।