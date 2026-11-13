16 नवंबर को कानपुर आएंगे रेलमंत्री, कानपुर मेल को दिखाएंगे हरी झंडी

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव 16 नवंबर को कानपुर आएंगे। इस दौरान वह कानपुर से आनंद विहार के बीच प्रस्तावित कानपुर मेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि कानपुर मेल के शुभारंभ के अवसर पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी है। रेलमंत्री 16 नवंबर की शाम को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

कानपुर से आनंद विहार के बीच इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को दिल्ली आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा। खासकर कानपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक रात में यहां से श्रमशक्ति दिल्ली के लिए जाती है।

कानपुर मेल के चलने से यात्रियों को बेहतर के साथ ही एक और विकल्प मिल सकेगा। ये ट्रेन रात में रवाना होकर सुबह आनंदविहार पहुंचेगी। खासकर उन यात्रियों को ज्यादा राहत मिलेगी, जिन्हें मौजूदा ट्रेनों में कंफर्म सीट के लिए जूझना पड़ता है।