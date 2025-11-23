इटावा में मदर डेयरी गेट से टकराई प्राइवेट बस, 24 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा-मैनपुरी मार्ग पर शनिवार दोपहर दोपहर बाद करीब चार बजे अफरा-तफरी मच गई। जब सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर वैदपुरा स्थित मदर डेयरी के गेट से जा टकराई। जोरदार धमाके जैसी आवाज से आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर दौड़ पड़े।

घटना तब हुई जब आगे चल रही स्विफ्ट डिजायर कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने से तेज रफ्तार में पीछे आ रही बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस सीधे मदर डेयरी के गेट से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।