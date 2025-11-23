इटावा में मदर डेयरी गेट से टकराई प्राइवेट बस, 24 यात्री घायल
शनिवार दोपहर इटावा-मैनपुरी मार्ग पर एक प्राइवेट बस मदर डेयरी के गेट से टकरा गई, जिससे 24 यात्री घायल हो गए। आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लगाने से बस अनियंत्रित हो गई। घायलों को सैफई विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा-मैनपुरी मार्ग पर शनिवार दोपहर दोपहर बाद करीब चार बजे अफरा-तफरी मच गई। जब सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर वैदपुरा स्थित मदर डेयरी के गेट से जा टकराई। जोरदार धमाके जैसी आवाज से आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर दौड़ पड़े।
घटना तब हुई जब आगे चल रही स्विफ्ट डिजायर कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने से तेज रफ्तार में पीछे आ रही बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस सीधे मदर डेयरी के गेट से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे में घायल हुए करीब दो दर्जन यात्रियों को तुरंत सैफई विश्वविद्यालय के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चार यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में जुट गई। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण अचानक ब्रेक लगना और तेज रफ्तार बताया जा रहा है।
