प्रयागराज-शकूरबस्ती के बीच 20 दिसंबर से चलेगी विशेष ट्रेन, इटावा समेत इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
प्रयागराज और शकूरबस्ती के बीच 20 दिसंबर से विशेष ट्रेन शुरू होगी। इस ट्रेन से इटावा और आसपास के शहरों के निवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन सप् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। सर्दी के मौसम में निरस्त हो रही ट्रेनों को देखते हुए उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने प्रयागराज-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन का संचालन किया है। यह ट्रेन सप्ताह में अप-डाउन में चार दिन चलाई जाएगी।
इस ट्रेन के चलने से इटावा के लोगों को भी प्रयागराज से नई दिल्ली व शकूरबस्ती तक जाने में सहूलियत मिलेगी। यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने दी।
उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 02275 प्रयागराज-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन अप में 20 दिसंबर से चलेगी। यह ट्रेन गुरुवार व शनिवार को चलेगी। इसी तरह डाउन में यह गाड़ी संख्या 02276 प्रत्येक शुक्रवार व रविवार को चलेगी।
इसी तरह अप रेलवे लाइन में गाड़ी संख्या 02417 को 21 दिसंबर से चलाया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार व रविवार को चलाया जाएगा। इसी तरह डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन संख्या 02418 को 22 दिसंबर को चलाया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार व शनिवार को चलेगी।
इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। इसमें एसएलआर-02, सामान्य -04, स्लीपर -06, एसी तृतीय -05, इकानमी के 05 कोच लगेंगे। यह ट्रेन प्रयागराज से रात में 11 बजकर 20 मिनट पर चलेगी।
यह ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी होते हुए इटावा में सुबह चार 30 मिनट पर आएगी। इसके बाद टूंडला, अलीगढ़, चिपियाबुजुर्ग, नई दिल्ली होते हुए शकूरबस्ती तक जाएगी। वापसी में यह ट्रेन इटावा जंक्शन पर रात में नौ बजकर 40 मिनट पर आएगी।
