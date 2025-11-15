Language
    पल्लेदार की ईंट से सिर कुचल कर हत्या, मंडी के लिए जाने की कहकर निकला था

    By Gaurav Dudeja Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    भरथना के तुर्कपुर गांव में पल्लेदार मोहित जाटव की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। वह शुक्रवार शाम को मंडी जाने के लिए निकला था। शनिवार सुबह उसका शव पुलिया के नीचे मिला। पिता ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके साथ उसका विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    मोहित जाटव का फाइल फोटो। स्वजन

    संवाद सहयोगी, जागरण, भरथना (इटावा)। ग्राम तुर्कपुर निवासी मोहित जाटव उम्र 28 वर्ष की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। वह कृषि उत्पादन मंडी समिति में पल्लेदारी का कार्य करता था । शुक्रवार शाम 3 बजे अपने घर से कृषि उत्पादन मंडी समिति में पल्लेदारी करने की बात कहकर निकला था, शनिवार सुबह उसका शव गांव के रास्ते पर एक पुलिया के किनारे नीचे पाया गया। पिता राम शंकर ने अपने पुत्र की हत्या कर देने की बात कही है। पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरीपुर-तुर्कपुर मार्ग पर स्थित पुलिया के नीचे 28 वर्षीय युवक का शव खून से लथपथ पड़े होने की जानकारी शनिवार सुबह पास का को खेत जोतने आए ट्रैक्टर चालक को हुई । ट्रैक्टर चालक ने शव पड़े होने की जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्राम तुर्कपुर निवासी राजमिस्त्री राम शंकर भी घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने खून से लथपथ पड़े युवक के शव की पहचान पुत्र मोहित जाटव के रूप में की।

     

     

    उन्होंने बताया कि उनका पुत्र भरथना कृषि उत्पादन मंडी समिति में पल्लेदारी का कार्य करता है। वह शुक्रवार तीन बजे घर से पल्लेदारी कार्य करने की बात कह कर निकाला था। पिता ने बताया कि उनका पुत्र का गांव के ही एक युवक मनोज के साथ मंडी समिति से लौटते समय गांव से कुछ दूर पुलिया के पास विवाद हो गया था। संभवत: उसी ने ही मेरे पुत्र की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद, क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान, थाना प्रभारी विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम अरिमर्दन सिंह ,हलका इंचार्ज राजेश के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे।

     

     

    उन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए पुलिस सूत्रों की माने तो घटना स्थल से कुछ दूरी पर देसी शराब का पऊवा, बीयर की बोतल और कुछ गिलास मिले हैं पास में ही खून से सना हुआ 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ था जिससे यह ज्ञात होता है, कि विवाद के दौरान किसी ने घटना को अंजाम दिया होगा। पिता के आरोप लगाते ही पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ प्रारंभ कर दी है।

     



    18 नवंबर को होनी थी भांजी की शादी


    पिता राम शंकर ने बताया कि 18 नवंबर को ही उनकी बिटिया की बेटी की शादी होनी है जिसकी तैयारियों में पूरा घर लगा हुआ था और मोहित को भी शादी में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन यह घटना हो गई, इधर मोहित के शव को देखकर उसकी मां कमला देवी सहित अन्य स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल था। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पिता रामशंकर ने गांव के ही मनोज कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। उसे पकड़ लिया गया है।