इटावा में ओवरलोड ट्रक माफिया ने किया जानलेवा हमला, यात्री कर अधिकारी को कार से टक्कर मारने की कोशिश

जागरण संवाददाता, इटावा। खनन परिवहन से जुड़े गिट्टी, मौरंग से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रकों को जनपद से अवैध ढंग से पास कराने वाले कार सवार माफियाओं ने परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी का पीछा कर हाईवे पर चेकिंग के दौरान जान से मारने की नियत से कार से टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कार पलटते पलटते बच गई जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक कार में सवार अन्य लोग भाग खड़े हुए। यात्रीकर अधिकारी ने हमला करने वाले लोगों के ट्रक को पकड़कर सीज किया था।