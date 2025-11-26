Language
    पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में टीटीई से विवाद, इटावा में चलती ट्रेन से कूदी नौसेना जवान की पत्नी, मौत

    By Rajiv Sharma Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में टीटीई से विवाद के बाद एक नौसेना जवान की पत्नी ने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला और टीटीई के बीच बहस हुई, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। इस घटना को लेकर यात्रियों के बीच कई तरह की चर्चा है।

    जागरण संवाददाता, इटावा। पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में सवार एक महिला साम्हों और भरथना रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से कूदने गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई घंटे के प्रयास के बाद महिला की पहचान कानपुर देहात के पुखराया निवासी भारतीय नौसेना जवान की पत्नी आरती देवी पत्नी अजय यादव के रुप में की गई है।

    रेलवे कंट्रोल रुम 139 पर हादसे की सूचना किसी यात्री द्वारा देने के बाद आरपीएफ-जीआरपी के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर दाैड़ पड़ी और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला के ट्रेन से छलांग लगाने के पीछे टीटीई से विवाद की बात सामने आयी है। इधर रेलवे अधिकारियों ने दादरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों के साथ टीटीआई से पूछताछ कर बयान दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। वहीं महिला के कूदने को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



    दिल्ली -हावड़ा रेल मार्ग साम्हो -भरथना रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे फाटक संख्या 19 के पास पोल संख्या 1132 का 5 और 7 के समीप गाड़ी संख्या 04089 सुपरफास्ट पटना -आनंद विहार एक्सप्रेस से बुधवार सुबह 9:35 बजे एक महिला की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। महिला के ट्रेन से गिरने की जानकारी ट्रेन में सवार किसी यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन 139 को दी। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो महिला के एक हाथ पर गर्म पट्टी बंधी हुई थी। जो घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर पड़ा हुआ था।

     

    मृतक महिला के पास ब्लूटूथ मिला है। लेकिन उसका मोबाइल और बेग नहीं मिला है। इधर पुलिस को महिला के शरीर पर सोने की चेन और अंगूठी मिली हैं, जबकि एक हाथ में गर्म पट्टी बंधी हुई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह किसी बीमारी या चोट के चलते इलाज के लिए यात्रा कर रही थी। महिला के पास ब्लूटूथ मिला है। लेकिन उसका मोबाइल और बैग नहीं मिला है। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने आईआरसीटीसी के माध्यम से संबंधित विवरण जुटाए, जिसमें पता चला कि महिला ट्रेन के एस-11 कोच में सीट नंबर 4 पर सफर कर रही थी।

     

    सीट नंबर के आधार पर मृतका की पहचान कानपुर देहात के पुखरायां क्षेत्र के भोगनीपुर, गायत्री नगर अहरौली शेख निवासी आरती यादव पत्नी अजय यादव के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरती यादव दिल्ली दवा लेने के लिए अकेले यात्रा कर रही थी। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आरती का पति भारतीय नौसेना में तैनात है और इस समय चेन्नई में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। साम्हो चौकी इंचार्ज कोमल सिंह का कहना है कि ट्रेन से कूदने से महिला की मौत हुई है। स्वजन को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है।



    प्रयागराज मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अमिल कुमार सिंह ने बताया कि पता चला है कि महिला पर दूसरी ट्रेन का टिकट था, गलतीवश आनन्द बिहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के टीटीई ने जब टिकट चेक किया दूसरी ट्रेन का टिकट होने पर टिकट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद महिला चलती ट्रेन से कूद गई। ट्रेन के यात्रियों और टीटीई के बयान दर्ज किए गए हैं। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।



    घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं

    घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पुलिस का मानना है कि महिला ने किसी अप्रिय घटना से खुद को बचाने के प्रयास में चलती ट्रेन से छलांग लगाई होगी, हालांकि इस आशंका की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस और रेलवे अधिकारी जांच कर रहे हैं। इस हादसे के बाद एक बार फिर ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोच में सफर कर रहे यात्रियों से पूछताछ कर घटनाक्रम को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों से ही यह पता चलेगा कि यह हादसा आत्मरक्षा के प्रयास में हुआ या किसी साजिश का नतीजा था।