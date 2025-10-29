इटावा के भरथना में 33 मिनट रोकी गई नंदन कानन एक्सप्रेस, देरी होने पर यात्रियों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार को डाउन लाइन पर नंदन कानन एक्सप्रेस को शौचालय के नीचे लोहे की पत्ती लटकने की सूचना पर भरथना स्टेशन पर रोका गया। वहां पर रेलवे स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर उसे ठीक किया और ट्रेन को ओके किया गया। भरथना स्टेशन पर ट्रेन दोपहर 11 बजकर 51 मिनट पर पहुंची और कमी को ठीक करने के बाद 12 बजकर 24 मिनट पर गार्ड द्वारा ओके किए जाने के बाद कानपुर के लिए रवाना किया गया।