Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटावा के भरथना में 33 मिनट रोकी गई नंदन कानन एक्सप्रेस, देरी होने पर यात्रियों ने किया हंगामा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    इटावा के भरथना में नंदन कानन एक्सप्रेस को तकनीकी खराबी के कारण 33 मिनट तक रोका गया। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार को डाउन लाइन पर नंदन कानन एक्सप्रेस को शौचालय के नीचे लोहे की पत्ती लटकने की सूचना पर भरथना स्टेशन पर रोका गया। वहां पर रेलवे स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर उसे ठीक किया और ट्रेन को ओके किया गया। भरथना स्टेशन पर ट्रेन दोपहर 11 बजकर 51 मिनट पर पहुंची और कमी को ठीक करने के बाद 12 बजकर 24 मिनट पर गार्ड द्वारा ओके किए जाने के बाद कानपुर के लिए रवाना किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें