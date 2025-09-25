युवक के घर में खून से लथपथ लाश मिलने से मचा हड़कंप, सिर को वजनदार चीज से कुचला

इटावा के जसवंतनगर में प्रदीप कुमार नामक एक व्यक्ति का रक्तरंजित शव उनके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि सर पर वजनदार वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। पड़ोसियों ने खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक अविवाहित था और उसके परिजन फरीदाबाद में रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, इटावा । जसवंतनगर के ग्राम बनकटी बुजुर्ग के मजरा बीरमपुर निवासी 42 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र एवरन सिंह का रक्तरंजित शव उनके ही घर में मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है सर पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार किया गया है।

इलाके में मची अफरा-तफरी पड़ोसियों ने जब उसे खून से लथपथ देखा तो आसपास अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार का विवाह नहीं हुआ था। उनके बड़े भाई 47 वर्षीय राजा राम, 45 वर्षीय राजवीर और मां सावित्री देवी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में रहते हैं।