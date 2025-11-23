Language
    दिल्ली हावड़ा ट्रैक बाधित, भरथना के पास दूध का टैंकर फाटक पर खराब, अमृत भारत सहित कई ट्रेनें रुकीं

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर भरथना के पास एक दूध का टैंकर फाटक पर खराब होने से यातायात बाधित हो गया। इस घटना के कारण अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें जहाँ की तहाँ रुक गईं, जिससे यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 

    जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग भरथना रेलवे स्टेशन के पूर्वी और स्थित रेलवे फाटक संख्या 20बी पर रविवार सुबह छह बजकर बीस मिनट पर एक दूध से भरा टैंकर रेलवे फाटक के  बीचों बीच खराब हो जाने के कारण खड़ा हो गया। जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अप लाइन पर अमृत भारत एक्सप्रेस व डाउन लाइन पर अन्य  ट्रेनें प्रभावित हुई।

    टैंकर को राहगीरों की मदद से धक्का मार कर फाटक के बीचो बीच से हटाया गया। तब कहीं जाकर यातायात पूर्ण रूप से बहाल हो सका। आधा घंटे तक अमृत भारत एक्सप्रेस अप लाइन पर रुकी रही। डाउन लाइन पर इकदिल स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका गया।