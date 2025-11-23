दिल्ली हावड़ा ट्रैक बाधित, भरथना के पास दूध का टैंकर फाटक पर खराब, अमृत भारत सहित कई ट्रेनें रुकीं

जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग भरथना रेलवे स्टेशन के पूर्वी और स्थित रेलवे फाटक संख्या 20बी पर रविवार सुबह छह बजकर बीस मिनट पर एक दूध से भरा टैंकर रेलवे फाटक के बीचों बीच खराब हो जाने के कारण खड़ा हो गया। जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अप लाइन पर अमृत भारत एक्सप्रेस व डाउन लाइन पर अन्य ट्रेनें प्रभावित हुई।