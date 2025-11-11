इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का उठाएं लुत्फ, लखन, सिया,रावर्ट, शैलजा व भरत बने आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, इटावा। लेपर्ड सफारी का रविवार को शुभारंभ होने के बाद यहां छोड़े गए पांच शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रविवार की शाम को 4 बजे लेपर्ड सफारी चालू होने के बाद दो दर्जन पर्यटक पहुंचे। हालांकि सोमवार को अवकाश होने के कारण पर्यटक तो नहीं आए, लेकिन विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत जांच व्यवस्था समिति के सभापति अंगद सिंह ने करीब 50 लोगों के साथ खुले क्षेत्रफल में लेपर्ड का दीदार किया। इस समय सफारी में 24 लेपर्ड रह रहे हैं, जिनमें पांच शावक हैं।

निदेशक डा.अनिल पटेल ने बताया कि 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेपर्ड सफारी को शुरू किया गया है,जिसमें से पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेपर्ड के शावक को खुले में छोड़ा गया है, इनकी उम्र छह माह से एक साल के बीच है, इनके नाम लखन, सिया,रावर्ट, शैलजा व भरत हैं। सफारी का समय प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक है। उसके बाद इन्हें एनीमल हाउस में रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि पांच शावकों में से चार बिजनौर व एक मुरादाबाद से रेस्क्यू कर लाए गए थे। अब वह सफारी के वातावरण में ढल गए हैं। खुले मे छोड़ने से पहले उनके व्यवहार को भी देखा गया था और रिहर्सल की गई थी। रविवार को करीब 1200 पर्यटक सफारी में पहुंचे, शनिवार और रविवार को 1000- 1200 पर्यटक आते हैं।