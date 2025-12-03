इटावा के मिहौली के बीहड़ में दहशत: देरशाम गूंजती रही दहाड़, सुबह तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण, उदी (इटावा)। बढ़पुरा क्षेत्र के ग्राम मिहौली के बीहड़ क्षेत्र से ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम द्वारा एक तेंदुए के शव को बरामद किया। इसके बाद डाक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तेंदुए की मौत की वजह जानवरों में भिड़ंत बताई जा रही है।

देर शाम आ रही थी तेंदुओं की दहाड़ की आवाज मिहौली गांव के बीहड़ में पिछले काफी समय से तेंदुए के जोड़े विचरण करते देखे जा रहे थे, मंगलवार को गांव निवासी रामबरन सिंह जंगल की ओर अपनी बकरियों को चराने गए थे कि तभी शाम के समय दो बकरियों पर तेंदुए ने हमला कर उनको बीहड़ में खींच ले गया था। ग्रामीणों ने बताया कि बकरियों के शिकार को लेकर देर शाम तेंदुओं में आपस में भिड़ंत हो गई थी, बीहड़ से आ रही दहाड़ और चीख से लड़ाई का अंदाजा लगाया गया था।

वन विभाग ले गया शव प्रातः जब ग्रामीण शौच के लिए जंगल की तरफ गए तो उन्हें एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला। जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। तेंदुए की मौत की खबर पर विभाग में खलबली मच गई और रेंजर व डीएफओ स्टाफ के साथ बीहड़ में निरीक्षण करने पहुंचे। आनन फानन में तेंदुए के शव को जिला मुख्यालय ले गए।