कानपुर-इटावा हाईवे पर भीषण हादसा: कोहरे के कारण भिड़े दो ट्रक, चालक की जिंदा जलकर मौत

जागरण संवाददाता, इटावा। कानपुर-इटावा हाईवे पर पक्का बाग ओवर ब्रिज से सौ मीटर पहले गुरुवार रात 2 बजे कोहरे के कारण दो ट्रकों की भिड़ंत होने के बाद आग लग गई। केबिन में फंसकर चालक की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई।

112 की सूचना पर पहुंची फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे और आगजनी की घटना से हाईवे पर पीछे आने वाले वाहनों के पहिए जहां के तहां थम गए और लंबा जाम हो गया।

आग पूरी तरह बुझने के बाद पुलिस ने करीब ढाई घंटे बाद रास्ता साफ कराकर यातायात शुरू कराया। हादसे के दौरान ट्रक की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रतिघंटा थी। जिंदा जले ट्रक चालक की पहचान लवली उर्फ जसकीरत सिंह (45) निवासी खाजा खेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा के रूप में की गई है। जसकीरत हरियाणा के सिरसा की रॉबिन रोड लाइंस की गाड़ी चलाता था और बुधवार को अहलनाबाद हरियाणा से सीमेंट बनाने में प्रयोग होने वाली जिप्सम मिट्टी को कंपनी के 20 चक्का ट्रक से लेकर वाराणसी जा रहा था।

साथी चालक जगजीत सिंह निवासी सिरसा ने बताया लवली उर्फ जसकीरत आगे ट्रक लेकर चल रहा था, जबकि उसके वह पीछे चल था था। जैसे ही वह लोग पक्का पक्का बाग ओवर ब्रिज के आसपास पहुंचे तभी साथी जसकीरत की गाड़ी आगे चल रहे नमक से लोड राजस्थान नंबर के ट्राला ट्रक के अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे से भिड़ गईं।

जगजीत ने यह भी बताया कि जसकीरत ने टक्कर न होने पाए इसके लिए अपने ट्रक को पूरा काटने का प्रयास किया परंतु कोहरे की वजह से दिखाई न देने के कारण गाड़ी बहुत नजदीक पहुंच गई थी, जिससे ड्राइवर साइड ट्रक जोरदारी और टक्कर होने के तुरंत बाद ही अचानक उसके ट्रक ने भीषण आग पकड़ ली।

वह कुछ कर पाता देखते ही देखते आग विकराल हो गई और ट्रक की पूरी केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उसकी साथी जसकीरत ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गईं।

जगजीत ने बताया कि उसने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी जिस पर पुलिस करीब 10 मिनट बाद मौके पर पहुंच गई। लगभग अगले 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर आ गई और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन टक्कर के कारण ट्रक का डीजल टैंक फटने से आग शांत नहीं हुई और करीब डेढ़ से पौने दो घंटे बाद आग बुझ सकी।