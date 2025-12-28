'डैडी जी दे कैश, उत्ते कारी जावे ऐश...', इटावा महोत्सव में जस्सी गिल के गानों पर झूम उठे फैंस

जागरण संवाददाता, इटावा। महोत्सव के तत्वावधान में मेगा नाइट का आयोजन हुआ जिसमें पंजाबी गायक जस्सी गिल ने लाइव प्रस्तुति दी उन्होंने पंजाबी व हिंदी गाने सुनाकर खूब धमाल मचाया, और जैसे ही मंच से ‘ओहो डेडी जी दे। केस उते करी जावे ऐश, साडा बापू जमींदार कित्थो लैके देवे कार गाना सुनते ही पंडाल मौजूद हजारों लोग नाचते नजर आए इतना ही नहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों ने भी खूब आनंद लिया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल व एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शनिवार की रात आयोजित मेगा नाइट में पंजाबी गायक जस्सी गिल के गानों को सुनने के लिए लोगों में उत्साह रहा, शाम 6 बजे से पंडाल में पहुंचकर लोगों के द्वारा कुर्सियां घेरने का सिलसिला शुरु हो गया था। धीरे-धीरे साढ़े सात बजे तक पंडाल में हजारों लोग पहुंच गए।

आठ बजे जैसे ही गायक जस्सी गिल अपनी प्रस्तुति देने मंच पर आए तो लोगों ने सीटी और तालियां बजाते हुए जोश के साथ उनका स्वागत किया। जस्सी गिल ने मेगा नाइट में ओहो डेडी जी दे। केस उते करी जावे ऐश, साडा बापू जमींदार कित्थो लैके देवे कार.., जेदा बम सूट मार बलिये.., तेरा बापू है लादेन.., हो गया शराबी.., अंखा विच पाखे सुरमा काला नी.., कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं.., दिल ले गई कुड़ी पंजाब दी.., इश्क तेरा तड़पावे.., बोलो तारारा.., न न नारे.., हो गई तेरी बल्ले-बल्ले हो जाएगी बल्ले-बल्ले.., जट यमला पगला दिवाना.. सहित एक से बढ़कर एक पंजाबी बीट व हिंदी गाने गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

निकले करंट और ‘गिटार सिखदा’ गानों का खुमार युवाओं के सिर चढ़ कर बोला और खूब नाचे। एंकर अनन्या ने खूब समा बांधा। वहीं ऐसे में युवाओं कुर्सियों के ऊपर चढ़कर खूब डांस किया जिसके चलते करीब दो दर्जन कुर्सियां भी टूटीं।

सीडीओ अजय कुमार गौतम, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम न्यायिक संदीप कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर, सीओ सिटी अभय नारायण राय सहित जनपद के सभी प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संयोजक विवेक यादव ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

पहले आओ, जगह पाओ की व्यवस्था से खुश दिखे लोग महोत्सव में आयोजित मेगा नाइट में जहां बीते वर्ष वीवीआईपी, वीआईपी आदि पास जारी किए जाते थे और जिससे सिर्फ अधिकारियों के परिवारीजन व संयोजक के चहेते लोग ही आगे बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले पाते थे और पीछे गुस्साए लोग कुर्सियां भी तोड़ देते थे, लेकिन इस बार जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल द्वारा किसी भी प्रकार के वीवीआईपी व वीआईपी पास जारी नहीं कराए।

उन्होंने जनपद वासियों के लिए पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लागू की जिससे लोग समय से पंडाल में पहुंचकर बैठना शुरु हो गए थे। इस बार अधिकारियों के पीछे से ही कुर्सियों पर लोग बैठे नजर आए जोकि बिना किसी पास के वहां बैठे थे, इस व्यवस्था से लोगों में खुशी का माहौल रहा तो वहीं दूसरी ओर व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त रही।