बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किनारे यहां उद्योग विस्तार की तैयारी, इंडस्ट्रियल कारिडोर में जमीन खरीद पूरी

जागरण संवाददाता, इटावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बनने वाले इंडस्ट्रीयल कारीडोर के औद्योगिक पार्क की जमीन क्रय करने का काम ताखा मे पूरा हो चुका, अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ककराही गांव के पास 88 हेक्टेयर में कारीडोर का निर्माण किया जाएगा जल्द ही कंपनियां फैक्ट्रियों के लिए निर्माण शुरू कर देंगी।

जनपद की ताखा और भरथना तहसील से गुजर रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बहुत जल्द इंडस्ट्रियल कारीडोर का निर्माण शुरू हो रहा है सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री प्रदेश के 15 जनपदों में पहले चरण में इसका शुभारंभ करेंगे। इसके लिए जनपद को पहले चरण में चुना गया है।

कुदरैल से चित्रकूट के लिए जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ककराही व ढकपुरा गांव के निकट इसके लिए जमीन का चयन किया गया है जल्द ही इस क्षेत्र के आसपास तमाम औद्योगिक लगने शुरू हो जाएगे इसके लिए सरकार इस क्षेत्र में कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराएगी।



सरकार ने कारीडोर बनाने के लिए 88 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी है इसके लिए किसानों को जमीन के सर्किल रेट से चार गुना दाम दिया गया है। ककराही और भरथना के ढकपुरा क्षेत्र में खरीदी गई जमीन का स्थलीय निरीक्षण भी यूपीडा के अधिकारी पहले ही कर चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर इंडस्ट्रीयल कारीडोर का निर्माण मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अब इसके शुभारंभ के साथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।



उपजिलाधिकारी ताखा श्वेता मिश्रा ने बताया औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन क्रय की जा चुकी हैं। अभी शासन से कोई निर्देश प्राप्त नही हुए हैं निर्देश मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कारीडोर के लिए ताखा के ककराही से 52 हेक्टेयर और भरथना के ढकपुरा से 36 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है, एक हेक्टेयर जमीन खरीदनी शेष है।