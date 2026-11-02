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इटावा में खत्म कर ली खुद की दुनिया.. एक छोटा सा विवाद और 4 बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 02 Nov 2026 04:39 PM (IST)

इटावा के पहलन गांव में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर ...और पढ़ें

अवधेश की फाइल फोटो। स्वजन

 अवधेश की फाइल फोटो। स्वजन

HighLights

  1. पति ने खाना बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या की

  2. घटना पहलन गांव में चार बच्चों के सामने हुई

  3. आरोपी पति वारदात के बाद मौके से फरार हो गया

जागरण संवाददाता, इटावा। भरेह थाना क्षेत्र के पहलन गांव में रविवार रात पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने कमरे में अंदर से कुंडी बंद कर ली। आरोप है कि उसने पत्नी को डंडों से पीटने के बाद गला दबा दिया। घटना के बाद आरोपित पति फरार हो गया। सोमवार सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

पहलन निवासी 35 वर्षीय अवधेश पत्नी शिव पूजन गुर्जर के चार बच्चे हैं। इनमें तीन बेटियां संध्या (15), समीक्षा (12), प्रतीज्ञा (10) और बेटा देवू (8) है। रविवार रात करीब 11 बजे पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। ससुर नाथू सिंह के अनुसार, बेटे ने शराब पी रखी थी।

विवाद के बाद दोनों कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजन आवाज लगाते रहे। दरवाजा खुलने पर अवधेश मृत अवस्था में मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मृतका की बड़ी बेटी संध्या ने बताया कि पिता ने मां का गला दबा दिया था। उसने मां को बचाने की कोशिश की तो पिता ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। घटना के बाद से चारों बच्चे सहमे हुए हैं।

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