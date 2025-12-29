फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर सहित तीन गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लूट और चोरी के मामलों में शामिल बदमाशों से रविवार रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शिकोहाबाद पुलिस ने दो बदमाशों और सिरसागंज ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है।

पैर में गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हैं। इनमें से एक का आगरा में उपचार चल रहा है। वहीं, दो को प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया गया।

शिकोहाबाद में 25 अक्टूबर को आवास विकास कालोनी निवासी दीपक कुमार की कार को शादी में बुकिंग के नाम पर दो लुटेरों ने लूट लिया था। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी।

जांच-पड़ताल में राजा उर्फ अभिमन्यु उर्फ हनी निवासी नगरिया यादवान थाना भरथना, इटावा और मोहित उर्फ राजा निवासी निवाडी कलां थाना बकेवर, इटावा का नाम सामने आए। रविवार रात एक बजे पुलिस को सूचना मिली कि दोनों लुटेरे लूटी गयी कार की नंबर प्लेट बदलकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भूड़ा बरथरा रोड के पास घूम रहे हैं।