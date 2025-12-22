इटावा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग, कार को ओवरटेक कर बाइक सवार आरोपितों ने की वारदात

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने एक आरोपित को बाइस ख्वाजा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

आवास विकास कालोनी निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह धाकरे ने कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि रविवार रात करीब 8.15 बजे उनका बेटा शिवम प्रताप सिंह अपने साथी आलोक शाक्य के साथ कार से उदी मोड़ की ओर से घर लौट रहा था। जब कार यमुना पुल पार कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार कुछ युवकों ने ओवरटेक करते हुए उनकी कार को कंडक्टर साइड से घेर लिया।

ये है आरोप आरोप है कि बाइक सवार कौशलेंद्र सिंह उर्फ लला और उसके अन्य साथियों ने कार को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कौशलेंद्र सिंह ने असलहे से शिवम प्रताप सिंह पर फायर कर दिया। गोली कार के आगे के शीशे को भेदते हुए आलोक शाक्य के सिर के पास से गुजरकर सीट में जा लगी। इस घटना में दोनों युवक बाल-बाल बच गए। हमलावर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।



पांच दिन पहले दर्ज कराया था केस अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों ने धमकी दी कि पांच दिन पहले शिवम की मां द्वारा सिविल लाइंस थाने में साढ़ू इंद्रवीर सिंह और कौशलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस ले लिया जाए। आरोपितों ने यह भी कहा कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो शिवम को जान से मार दिया जाएगा। आरोप है कि इससे पूर्व इंद्रवीर सिंह के बेटे अभय सिंह और कौशलेंद्र सिंह द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दबंगई दिखाते हुए खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई थी, जिससे परिवार पहले से ही भयभीत था।



परिवार दहशत में घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कार में फंसी गोली व क्षतिग्रस्त शीशे को जांच के लिए कब्जे में लिया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।