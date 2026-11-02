इटावा में 6 नवंबर से सजेगा पटाखों का बाजार, इन 8 जगह लगेंगी दुकानें, जानें बाजारों की पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, इटावा। दीपावली पर आतिशबाजी की खरीदारी के लिए इस बार जिले में आठ स्थानों पर अस्थायी पटाखा बाजार सजाए जाएंगे। छह से नौ नवंबर तक चार दिन के लिए लगने वाले इन बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। प्रशासन ने एक स्थान पर अधिकतम 50 दुकानें लगाने की सीमा तय की है।

दुकानों के बीच पांच फीट की दूरी रखी जाएगी और सभी दुकानें लोहे के टीनशेड में लगाई जाएंगी। आबादी से दूर निर्धारित सुरक्षित स्थलों पर ही आतिशबाजी का भंडारण और बिक्री हो सकेगी। शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम लाइसेंस जारी करेंगे।

अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित एसडीएम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ संबंधित थाने और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट भी लगानी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के बाद नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

प्रशासन की योजना के मुताबिक अस्थाई पटाखा बाजारों में सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन विभाग के वाहन तैनात रहेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में तत्काल बचाव कार्य शुरू किया जा सके। पिछले वर्ष जिले में 121 अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए गए थे। इस बार शहरी क्षेत्र के लिए अब तक करीब 55 आवेदन पत्र खरीदे जा चुके हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।