इटावा सड़क हादसे में पिता-दो बेटों की मौत, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर; मौके पर तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, जसवंतनगर। आगरा-इटावा हाईवे पर ग्राम जमुनाबाग के पास रविवार की शाम करीब साढ़े सात बजे ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारे जाने के बाद पिता व दो पुत्रों की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। बाइक सवार हेलमेट नही लगाये था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया।

फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला खंगर के ग्राम कौरारीखेड़ा निवासी 40 वर्षीय विनीत कुमार अपने पुत्र 10 वर्षीय मोहित व 8 वर्षीय निशांत कुमार के साथ अपनी ससुराल भिडरुआ सैफई एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

ग्रामीणों के अनुसार तेज गति से पीछे से ट्रक आ रहा था। जिसमें आगे जा रही बाइक को टक्कर मार दी। तीनों लोग उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और सिर में चोटे आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनकी पहचान कर स्वजन को सूचना दी। विनीत कुमार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हादसे ने उनके दो मासूम पुत्रों को भी छीन लिया। परिवार में उनका एक पुत्र 7 वर्षीय आयुष व पत्नी बचे है।