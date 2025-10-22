Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं, इटावा में बाजार में नकली नोट चलाने वाला गैंग गिरफ्तार

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    इटावा पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी नोटों को बाजार में चलाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में 30200 रुपये नकली बरामद किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में नकली नोट के आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटावा। सैफई पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30200 रुपये नकली बरामद किए गए हैं। क्षेत्र के तुलसीपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक कार में जाते समय पुलिस को पांच लोग दिखे। घेराबंदी कर उनको पकड़ लिया गया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें धर्मेंद्र पुत्र खरगजीत निवासी जगजीवन नगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद, सुखवीर पुत्र रमेश चंद्र निवासी जगजीवन नगर फिरोजाबाद, अजय पुत्र प्रमोद कुमार निवासी नगला नवल थाना जसवंतनगर, राजू पुत्र जगत सिंह निवासी नगला वैश थाना सैफई , ओमवीर पुत्र रमेश चंद्र निवासी जगजीवन नगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद को पकड़ा गया है। इन्होंने बताया कि ये योगेश पुत्र नंदराम निवासी सिंघावली थाना वाह जनपद आगरा से नकली नोट खरीदते थे। योगेश 20 हजार रुपये के असली नोट के बदले 50 हजार के नकली नोट देता था। यह लागे बाजार में उन्हें खपा देते थे। योगेश फिलहाल फरार है। इनके पास से एक तमंचा, पांच मोबाइल फोन व एक कार भी बरामद की गई है।