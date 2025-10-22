कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं, इटावा में बाजार में नकली नोट चलाने वाला गैंग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। सैफई पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30200 रुपये नकली बरामद किए गए हैं। क्षेत्र के तुलसीपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक कार में जाते समय पुलिस को पांच लोग दिखे। घेराबंदी कर उनको पकड़ लिया गया ।

इनमें धर्मेंद्र पुत्र खरगजीत निवासी जगजीवन नगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद, सुखवीर पुत्र रमेश चंद्र निवासी जगजीवन नगर फिरोजाबाद, अजय पुत्र प्रमोद कुमार निवासी नगला नवल थाना जसवंतनगर, राजू पुत्र जगत सिंह निवासी नगला वैश थाना सैफई , ओमवीर पुत्र रमेश चंद्र निवासी जगजीवन नगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद को पकड़ा गया है। इन्होंने बताया कि ये योगेश पुत्र नंदराम निवासी सिंघावली थाना वाह जनपद आगरा से नकली नोट खरीदते थे। योगेश 20 हजार रुपये के असली नोट के बदले 50 हजार के नकली नोट देता था। यह लागे बाजार में उन्हें खपा देते थे। योगेश फिलहाल फरार है। इनके पास से एक तमंचा, पांच मोबाइल फोन व एक कार भी बरामद की गई है।