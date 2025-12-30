यमुना नदी पर पांटून पुल का निर्माण कार्य शुरू, बड़े वाहनों का आवागमन बंद, 50 से अधिक गांवों को मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, बकेवर। गांव अंदावा और नौगवां के बीच यमुना नदी पर पांटून पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से चार पहिया वाहनों का आवागमन पीपों पर पटरा नहीं लगाए जाने के बाद से बंद है। पांटून पुल के बनने से महेवा ब्लाक के 50 से अधिक गांवों के हजारों लोगों को तहसील चकरनगर जाना काफी सुविधाजनक होगा।

लोक निर्माण विभाग की टीम लगभग एक माह पूर्व नौगवां स्थित यमुना तट पर पहुंचने कर पांटून पुल के पीपों को नदी में उतारा। खराब पीपों में मिले छेद को चादर लगाकर वेल्डिंग कर बंद किया। एप्रोच तैयार करने के बाद पुल को चालू कर दिया गया। अंदावा मड़ैया यादवान निवासी अवनीश कुमार के अनुसार अंदावा की ओर से पीपों में छेद होने की वजह से पानी भर रहा है, पीपों पर पटरा भी नहीं लगाए गए हैं। फिलहाल चार पहिया वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है।

लगाना पड़ता था 30-35 किलोमीटर लंबा चक्कर

बताते चलें कि पांटून पुल शुरू होने से पहले महेवा ब्लाक के लोगों को चकरनगर तहसील पहुंचने के लिए बकेवर-लखना मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अब वह महज नौ किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील पहुंच सकेंगे। इसी तरह चकरनगर ब्लाक के किसानों को भी अजीतमल, बाबरपुर तथा औरैया तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। पांटून पुल से चकरनगर तहसील के ग्राम नौगांवा, गौहानी, खिरीटी, कुंदौल, बछेड़ी, गोपालपुर, राजपुर, भरेह, महुआसूंड़ा, गढ़ाकास्दा सहित बिठौली से पचनद होकर जालौन तक आना जाना आसान हो जाएगा।



जानकारी के अनुसार पांटून पुल के स्थाई निर्माण के लिए दिलीप नगर के लोगों ने मुख्यमंत्री को लखनऊ में ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिसकी जांच प्रक्रिया जारी है। अंदावा के ग्रामीणों के मुताबिक पीपों में छेद होने से पानी भर रहा है, साथ ही पीपों पर लकड़ी भी नहीं लगाई गई है। इसको सही होने के बाद दोनों ओर जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव कुमार ने बताया कि पुल पर काम चल रहा है। एक सप्ताह में पूर्ण आवागमन शुरू हो जाएगा।