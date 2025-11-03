आटो में महिला से हुई छेड़छाड़, बेटे ने बना लिया वीडियो, रिपोर्ट नहीं लिखी तो Viral कर मांगा इंसाफ

संवाद सहयोगी, जागरण, चकरनगर(इटावा)। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक तरफ महिलाओं को अपराध न सहने का गली मुहल्लों से लेकर घर-घर जाकर पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से आटो में बच्चों के सामने हुए छेड़छाड़ होने पर 1090 व 112 पर काल करने एवं थाने में लिखित तहरीर देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार महिला ने वीडियो इंटरनेट पर प्रचलित कर दिया, जिसके बाद हरकत में आयी पुलिस ने 24 घंटे बाद मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की।

थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह रविवार शाम को लगभग चार बजे बच्चों के साथ टेंपो में बैठकर घर जा रही थी। इसी दौरान टेंपो की आगे की सीट पर बैठे युवक ने उससे अश्लील हरकत की, जिसका वीडियो पीड़िता के बेटा के द्वारा बना लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध किया, तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जिस पर 1090 व 112 नंबर पर काल की गई, मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस पीड़िता को थाने लेकर पहुंची।

यहां पीड़िता ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का वीडियो साक्ष्य देते हुए आरोपित पर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा गया। सोमवार को जब इंटरनेट मीडिया पर छेड़छाड़ का वीडियो प्रचलित हुआ तो पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में देर शाम मुकदमा लिखकर कार्रवाई शुरू की।

प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया महिला की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इधर, डीआइजी ने आइटीआइ चौकी इंचार्ज को किया निलंबित महिला सशक्तीकरण की डीआइजी हरीश चंदर ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इसमें महिला सशक्तीकरण की सही जानकारी न दे पाने पर फ्रेंड्स कालोनी थाना के आइटीआइ चौकी इंचार्ज तन्मय चौधरी को निलंबित कर दिया। वह मिशन शक्ति टीम के प्रभारी थे। लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।

सोमवार को डीआइजी ने सभी थानों में नियुक्त महिला सशक्तीकरण प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक की। इसमें प्रभारी अधिकारियों से महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्प डेस्क की स्थिति और चल रहे अभियानों की प्रगति से जुड़ी जानकारी मांगी गई। इस दौरान फ्रेंड्स कालोनी थाने से जुड़े चौकी इंचार्ज तन्मय चौधरी, जो महिला सशक्तीकरण प्रभारी थे, डीआइजी के पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। डीआइजी ने उनसे महिला शिकायतों के निस्तारण, परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा से संबंधित अभियान के अद्यतन आंकड़े मांगे, लेकिन वे उचित जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए।